انت الان تتابع خذ الحيطة.. تنبيهٌ من "أمن الطرق" لقائدي المركبات بتبوك والوجه وأملج وضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 10:59 صباحاً

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍ من "الوجه وأملج وضباء" من تبعات بعض الظواهر الجوية. وتحت وسم #الوقاية_أمان، أوضحت أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية. ودعت "أمن الطرق"، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أخذ الحيطة في أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر خذ الحيطة.. تنبيهٌ من "أمن الطرق" لقائدي المركبات بتبوك والوجه وأملج وضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.