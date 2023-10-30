انت الان تتابع فرك العينين بشدة.. 6 علامات تشير لضعف نظر طفلك ينبه لها مستشفى حراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 11:01 صباحاً

أوضح مستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، 6 علامات تدل على ضعف النظر عند الأطفال. وأبان المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "احمرار العينين، وإمالة الرأس، والحساسية الشديدة من الإضاءة" ضمن علامات ضعف النظر عند الأطفال. وتابع: من علامات ضعف النظر أيضًا لدى طفلك: "ظهور الحول، وتقريب الكتاب أثناء القراءة، وفرك العينين بشدة".

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