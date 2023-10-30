انت الان تتابع استخدام إشارات الالتفاف.. "المرور": 4 أمور يجب التأكد منها قبل التجاوز من اليسار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 11:11 صباحاً

شدد المرور السعودي على ضرورة التأكد من عدة أمور قبل التجاوز من اليسار خلال القيادة على الطريق لتحقيق السلامة. وأضاف المرور أن التجاوز يكون من اليسار دائمًا في الطريق المقسم لمسارين. وتابع في إنفوجرافيك توعوي نشره اليوم، أنه على قائد المركبة التأكد من أن الرؤية واضحة لتجنب أي مفاجآت غير متوقعة، وترك مسافة كافية خلف المركبة المراد تجاوزها، مع ضرورة عدم وجود عوائق في المسار الذي سيتم من خلاله التجاوز، واستخدام إشارات الالتفاف قبل التجاوز.

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