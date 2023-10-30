"مركز الأزمات" بمكة يدعو إلى تجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه

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محمد بن مسعود - الدمام - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر ، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية .

وقال المركز: الحالة بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الجمعة المقبل، حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد .

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