انت الان تتابع "المسند" عن "أبكر وقت لصلاة الظهر": يحل اليوم بالرياض ويستمر أياماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 11:41 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند: إن أبكر وقت لدخول صلاة الظهر خلال العام يحل اليوم في الرياض عند تمام الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله- حتى 8 نوفمبر. وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "في الرياض تكون الشمس باتجاه القبلة الساعة 03:53 م، وهذا المعيار صالح لمدة أسبوع تقريباً". وأضاف: "تبلغ حصة الليل نحو 12:46 ساعة، بينما حصة النهار نحو 11:14 ساعة، والشمس -بإذن الله- تدخل فلكياً برج الميزان".

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