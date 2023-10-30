تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة

صحيفة الخليج 365 - وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حصيلة توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة خلال ليل الأحد.

وقال الجيش إنه "مستمر في توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة"، مؤكدا مقتل العشرات من مسلحي حماس، وتدمير بنى تحتية ومجمعات عسكرية تابعة للحركة.

وقال إن مسلحي حماس "تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات"، مشيرا إلى أن "طائرة استهدفت مبنى تجمع تابع لحماس تواجد فيه أكثر من 20 مسلحا".

وأضاف: "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف، منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حماس، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".