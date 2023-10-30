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تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن نتائج توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة

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صحيفة الخليج 365 - وكالات: أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، حصيلة توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة خلال ليل الأحد.

وقال الجيش إنه "مستمر في توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة"، مؤكدا مقتل العشرات من مسلحي حماس، وتدمير بنى تحتية ومجمعات عسكرية تابعة للحركة.

وقال إن مسلحي حماس "تحصنوا داخل مبان وأنفاق وحاولوا استهداف القوات"، مشيرا إلى أن "طائرة استهدفت مبنى تجمع تابع لحماس تواجد فيه أكثر من 20 مسلحا".

وأضاف: "خلال آخر 24 ساعة تم ضرب حوالي 600 هدف، منها مستودعات للوسائل القتالية، وأماكن اختباء وتجمع تابعة لعناصر حماس، ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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