تراند اليوم : شاهد..الدبابات الإسرائيلية تتوغل في غزة وتصل إلى حي الزيتون

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو توغل دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة، الإثنين.

وقال شهود عيان إن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى أطراف حي الزيتون وقطعت شارع صلاح الدين، الطريق الرئيسي الرابط بين شمال قطاع وجنوبه. حسب سكاي نيوز.

وأشاروا إلى أن الجنود الإسرائيليين يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر قرب شارع صلاح الدين، كما وقعت اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري في إفادة صحفية، الإثنين، إن إسرائيل "تمضي تدريجيا وفقا للخطة" في قطاع غزة.