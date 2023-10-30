تراند اليوم : فنان مصري شهير يهاجم محمد رمضان بعد مطالبته للدول العربية برفع السلاح وشن الحرب على إسرائيل

صحيفة الخليج 365 : هاجم الفنان المصري أحمد ماهر، تصريحات الفنان محمد رمضان، بشأن دعوته للدول العربية برفع سلاحها وشن الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة.

وقال أحمد ماهر تعليقا على محمد رمضان في تصريح لموقع القاهرة 24: محمد رمضان لا يمثل الوسط الفني وكل واحد مسؤول على كلامه.. وسلاح إيه اللى يطلعوه مين اللى عنده سلاح ده كلام غير منطقي.. وإن كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل.

وكان محمد رمضان ظهر في مقطع فيديو يقول فيه : أنت فين أنت؟ فين بلدك؟ فين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك، طلع السلاح وروح حارب، مين هيدافع عن عربي زيِّ وزيك، ما نقول كلام عاقل.