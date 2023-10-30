تراند اليوم : «نباح الكلاب الضالة لم يعد يؤثر».. بن مساعد يرد على الحملات المنظمة من دول ومؤسسات إعلامية ضد المملكة

صحيفة الخليج 365: رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على الحملات المنظمة من دول ومؤسسات إعلامية ضد المملكة.

وقال بن مساعد عبر حسابه على منصة X: "قلت مرارًا وتكرارًا وأعيد عل في الإعادة إفادة، الشتائم والابتزاز وحملات اللجان المنظمة من دول! ومؤسسات إعلامية ومرتزقة في وسائل التواصل ونباح الكلاب الضالة لم يعد يؤثر في السعودية".

وأضاف: "تقوم السعودية وستقوم بما تراه واجبًا تجاه محيطها الإسلامي والعربي، بالأفعال لا بالأقوال ودون ضجيج ولن يثنيها عن ذلك جحود جاحد أو حقد موتور حاقد، وتفعل هذا وستظل تفعله دون أن تنتظر جزاءً أو شكورًا ولن تدعّي فعل ما لن تستطيع فعله وما تقوله ستفعله".

وتابع: "لم يستطع يسار أمريكا ببرلمانه وإعلامه وساكني بيته الأبيض من ابتزاز السعودية أو ثنيها عن قرار ترى فيه مصلحة شعبها، فمن أنت يا من دون ذلك في التأثير حتى تعتقد أن أسلوب ابتزازك الواضح سيؤثر قيد أنملة؟! دولة كنت أم إعلامًا أو مرتزقًا في وسيلة تواصل.. كان غيرك اشطر!".