شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الأحساء" تنفذ ورشة لتطبيق المنهج الوطني لرياض الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة رياض الأطفال بتعليم الأحساء، اليوم الاثنين، ورشة عمل البرنامج الوزاري "دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال"، بمقر مدرسة المودة للطفول المبكرة، على مدى ثلاثة أيام. وقدمت الورشة المدربتان مريم الحضرمي ومرام السليمان، واستهدفت في مرحلتها الأولى مشرفات ومديرات رياض الأطفال في الأحساء.

هدف البرنامج

ويهدف البرنامج إلى دعم تطبيق المنهج الوطني لمرحلة رياض الأطفال في الأحساء، والذي يفيد في تحسين ممارسة المعلمة في الوحدات بما يثير اهتمامات الأطفال. وتتميز هذه المرحلة بكونها تطبيقية، بحيث يتم إعداد المعلمة لبناء وحدات استقصائية تطبيقية للبرنامج.

أهم المحاور

يشمل البرنامج عددًا من المحاور، منها: أدلة المنهج الوطني. ممارسات المعلمة في مرحلة رياض الأطفال. الجدولة والتخطيط اليومي والبيئة المادية. المفاهيم القائمة على الاستقصاء والمعايير النمائية.

وفي ختام الورشة، أعربت المشاركات عن سعادتهن بالبرنامج، وأكدت أنه سيساهم في تطوير ممارساتهن التدريسية ورفع جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال.