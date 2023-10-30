شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الطرق" تنجز 97% من مشروع ربط منطقتي مكة المكرمة وعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز 97% من تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة/ رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم بحارتين في كل اتجاه.

يهدف المشروع إلى الربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، ورفع مستوى السلامة والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.

مراحل إنجاز المشروع

وتم الانتهاء من 6 مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة والتي يبلغ طولها 28كم 92%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 70% وذلك بطول 18كم، وفي المرحلة الثامنة بلغت نسبة الإنجاز إلى 100 % بطول 37كم، وبلغت النسبة في المرحلة التاسعة 93% وذلك بطول 40كم.

الجدير بالذكر أن استراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور وهي "الجودة، والسلامة المرورية والكثافة المرورية".