السعودية | الهيئة العامة للطرق تعلن إنجاز 97% من تنفيذ مشروع ازدواج طريق “الخرمة- رنية- بيشة”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز 97% من تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة-رنية-بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، بحارتين في كل اتجاه .

ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث.

وقد تم الانتهاء من 6 مراحل من المشروع من أصل تسع مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك بطول 237 كم بنسبة 100%، فيما سجّلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة التي يبلغ طولها 28كم 92%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 70% وذلك بطول 18كم، وفي المرحلة الثامنة بلغت نسبة الإنجاز إلى 100 % بطول 37كم، فيما بلغت النسبة في المرحلة التاسعة 93% وذلك بطول 40كم.

يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي “الجودة، والسلامة المرورية والكثافة المرورية”.