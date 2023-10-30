السعودية | المملكة تستضيف الاجتماع الـ 26 لمجلس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تستضيف المملكة العربية السعودية وفود ٤٧ دولة إسلامية من خلال رئاستها الاجتماع الـ ٢٦ لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية الذي يُعقد بمكة المكرّمة خلال الفترة من ٣٠ أكتوبر إلى 1 نوفمبر ۲۰۲۳م للجمعية العمومية للمعهد.

يأتي الاجتماع بمشاركة “مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ICCIA ومنظمة التعاون الإسلامي OIC، إضافة إلى رؤساء أجهزة التقييس في الدول الإسلامية.

وتترأس المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، الذي فازت برئاسته من خلال تصويت أغلبية الدول الإسلامية لفترتين متتاليتين من ۲۰۱٨ – ٢٠٢٤م، وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماعات تأكيداً على دورها المحوري إقليمياً ودولياً في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.