شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الاتحاد يثير الجدل قبل مواجهة كأس الملك: للصبر حدود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق النجم الدولي، عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، على أزمته الدائرة مع نونو سانتو، المدير الفني للفريق.

ويغيب عبد الرحمن العبود عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منذ انطلاق الموسم الجاري، حيث يخوض اللاعب تدريبات فردية منذ أكثر من شهرين، بسبب رفض سانتو عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

العبود يخرج عن صمته ويثير الجدل

وكتب عبد الرحمن العبود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":"الصمت لا يعني الضعف، وللصبر حدود".

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد، تطالب عبد الرحمن العبود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بالصبر ومواصلة التدريبات بشكل منفرد حتى يناير المقبل، بينما ينوي اللاعب التقدم بشكوى رسمية للجنة الاحتراف.

موعد مباراة الاتحاد المقبلة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.