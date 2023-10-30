انت الان تتابع الوطنية للإسكان NHC تتيح أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أتاحت الوطنية للإسكان NHC أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف وبأقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% على جميع المشاريع السكنية التي تعمل على تطويرها في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن خطط واستراتيجيات الشركة في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتوفير خيارات سكنية بأسعارٍ وحلولٍ تمويلية تنافسية.

حيث تقدم الوطنية للإسكان العديد من التسهيلات في سبيل تسهيل رحلة تملّك المواطنين للمسكن الأول، كما تعمل على ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل، والتي تهدف إلى خلق بيئة سكنية مستدامة تلبي تطلعات واحتياجات المهتمين في التملك، مراعية في ذلك توفير حلولًا تمويلية شاملة ومزايا تنافسية بالشراكة مع الجهات التمويلية.

ويعد هامش الربح التمويلي الذي تطبقه الوطنية للإسكان في كافة مشاريعها السكنية غير مسبوق في السوق العقاري وأقل من التمويل الشخصي لدى بعض البنوك، مما يجعل الوقت الأنسب للتملك والاستقرار في مشاريع سكنية تسعى لبناء نظام حياة متكامل.

وتتميز مشاريع الوطنية للإسكان بتنوعها وتمركزها في مواقع استراتيجية داخل النطاق العمراني في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل على تطوير ضواحي نوعية بمساحات ضخمة ومجتمعات سكنية وفق أفضل المقاييس العالمية، مراعية وفرة المسطحات الخضراء وتكاملية المرافق والخدمات وتطبيق أفضل معايير جودة الحياة بسهولة الوصول لجميع الاحتياجات اليومية عبر مسارات آمنة مخصصة للمشاة والدرجات، وتبنيها لأفضل التقنيات الحديثة لخلق مجتمعات سكنية تليق بالأسرة السعودية.

كما يمكن حجز الوحدات السكنية الجديدة بدون رسوم حجز لفترة محدودة، مع إمكانية الاطلاع على كافة الخيارات، عبر منصة سكني وذلك من خلال الرابط .