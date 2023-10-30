تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف مساحة وتكلفة تطوير واجهة أبحر الجنوبية وموعد افتتاحها 

صحيفة الخليج 365 : كشف متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية.

وقال خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "المشروع الآن انتهى ونحن في مرحلة تجهيزات الافتتاح، حيث تبلغ مساحته أكثر من 200 ألف متر، وبطول 3 كليومترات، وبتكلفة إجمالية أكثر من 270 مليون ريال".

وأضاف البقمي: "واجهة أبحر الجنوبية تحتوي على ممشى بطول 3 كليومترات، وممر للمشاه ومسار للدراجات وشواطئ رميلة ومناطق ألعاب أطفال، وغيرها من المرافق".

واختتم متحدث أمانة جدة تصريحاته: "خلال أسابيع سيتم افتتاح واجهة أبحر الجنوبية بعد تطويرها، من أجل استقبال الزوار بهدف تحسين جودة الحياة".