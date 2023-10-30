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تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث أمانة جدة يكشف مساحة وتكلفة تطوير واجهة أبحر الجنوبية وموعد افتتاحها 

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صحيفة الخليج 365 : كشف متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية.

وقال خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "المشروع الآن انتهى ونحن في مرحلة تجهيزات الافتتاح، حيث تبلغ مساحته أكثر من 200 ألف متر، وبطول 3 كليومترات، وبتكلفة إجمالية أكثر من 270 مليون ريال".

وأضاف البقمي: "واجهة أبحر الجنوبية تحتوي على ممشى بطول 3 كليومترات، وممر للمشاه ومسار للدراجات وشواطئ رميلة ومناطق ألعاب أطفال، وغيرها من المرافق".

واختتم متحدث أمانة جدة تصريحاته: "خلال أسابيع سيتم افتتاح واجهة أبحر الجنوبية بعد تطويرها، من أجل استقبال الزوار بهدف تحسين جودة الحياة".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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