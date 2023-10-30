تراند اليوم : شاهد.. افتتاح نادي "مايك تايسون" للملاكمة في بوليفارد الرياض

صحيفة الخليج 365: أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ افتتاح بطل الملاكمة مايك تايسون ناديه الخاص بالملاكمة بالشراكة مع موسم الرياض في بوليفارد سيتي. مشيرا إلي أن نادي الملاكمة سيساهم في تطوير الملاكمة في المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تجهيز النادي بالمعدات الرياضية اللازمة، استعدادا لاستقبال الراغبين في التدريب على الملاكمة .

الجدير بالذكر أعلن تركي آل الشيخ، في وقت سابق توقيع اتفاقية مع جو غالاغير، مدرب الملاكمة الحائز على جوائز عالمية، ليتولى الإشراف على صالة مايك تايسون الرياضية للملاكمة.