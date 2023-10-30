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تراند اليوم : هل نحن مقبلون على فيروس أشد فتكا من فيروس كورونا؟ .. شاهد: مديرة الصحة العالمية بالشرق الأوسط تجيب

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صحيفة الخليج 365: علقت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط د.حنان بلخي ما إذا كان العالم مقبل على فيروس أشد فتكا من فيروس "COVID-19" .

وقالت بلخي لقناة الإخبارية: تقريبا 60 أو 70 بالمئة من الأمراض الناشئة تأتي من المصادر الحيوانية.

وتابعت: وعلى فترة زمن الإنسانية كاملة نرى وقت بعد وقت نشوء بكتيريا وفيروسات مستجدة من القطاع الحيواني أو البيئة فهذا الشيء ليس مستبعد لكن ندعو الله أن لا يكون أشد فتكا وأن نكون على جاهزية له.

وفيما يخص ظهور فيروس أشرد فتكا من كورونا قالت بلخي: تاريخيا سيكون لكن متى؟ الله أعلم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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