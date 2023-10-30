شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يومين.. توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم بملتقى الصحة العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد ملتقى الصحة العالمي على مدى يومين، توقيع 92 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الحياة الصحية وتمكين الوصول لمستهدفات التحول للقطاع الصحي في مختلف المجالات بالمملكة.

كما تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات التقنيات والبحث والابتكار، والحلول الصحية الرقمية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.

الاستثمار في تعزيز المعرفة

يضاف إلى ذلك جانب التعليم الطبي والتدريب لتطوير القوى العاملة من خلال الاستثمار في تعزيز المعرفة من خلال برامج التعليم والتدريب الطبي، والخدمات اللوجستية.

وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين مجموعة من الجهات الحكومية والهيئات والجامعات والشركات المحلية والعالمية، وتسعى إلى رفع كفاءة وجودة تقديم الخدمات الصحية؛ بهدف الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل.

هذا بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية؛ التي تسهم في تعزيز الصحة العامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، وبرنامج تحول القطاع الصحي.

اتفاقيات وزارة الصحة

ووقعت وزارة الصحة عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم؛ من أبرزها برهنة مفاهيم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للبيانات السكانية الصحية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصحة الرقمية والتقنية الحيوية.

أيضا وقعت عقود تختص بتطوير وتشغيل نظام مختبرات ذي مستوى عالمي لإدارة وربط المختبرات المركزية ومختبرات الباثولوجي في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا، بحيث يكون نظامًا مركزيًا موحدًا لجميع أنواع التحاليل الطبية وتحاليل الصـحة العامة والسموم، مما يساعد موظفي المختبرات ومقدمي الرعاية الصـحية في التجمعات الصحية والمستشفيات المرتبطة بها.

أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية

ويواصل الملتقى أعماله حتى يوم الثلاثاء تحت شعار "استثمر في الصحة"، ويقام في نسخته السادسة في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات، ويمثل الحدث الأبرز في مجال الرعاية الصحية.

ويستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في المجالات الطبية والصحية، ويضم العديد من البرامج وورش العمل المتخصصة.

كما يحتوي على 30 جلسة حوارية سيتحدث خلالها 100 متحدث من المتخصصين والخبراء، بحضور عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.