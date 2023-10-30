شكرا لقرائتكم خبر عن جاوى الاندونيسية.. 60 مشارك في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة بجمهورية إندونيسيا، اليوم الاثنين، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم على مستوى محافظة جاوى الوسطى ويوكياكرتا، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع معهد المدينة الإسلامي بولاية سوراكرتا الإندونيسية، وأقيمت في جامع المدينة.

وشارك في التصفيات النهائية بالمسابقة (60) متسابقًا ومتسابقة يمثلون 53 مؤسسة دينية ومعهد إسلامي، تنافسوا في ثلاثة فروع: فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا، وفرع حفظ 20 جزءا، وفرع حفظ 10 أجزاء، حيث فاز 18متسابقا ومتسابقة منهم 9 متسابقين و9 متسابقات.

حضر الحفل الملحق الديني بسفارة المملكة في إندونيسيا الشيخ أحمد الحازمي، ونائب والي كارانق آنير في جاوى الوسطى، ورئيس فرع وزارة الشؤون الدينية بالمنطقة، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين، ومجلس العلماء والمؤسسات الإسلامية.. حيث تأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة البرامج الدعوية والثقافية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خارج المملكة بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في العديد من دول العالم.