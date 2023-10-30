انت الان تتابع الاتحاد السعودي لكرة القدم يعتمد 24 نادياً خاصًا و45 أكاديمية خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 3:42 مساءً

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم 24 ناديًا خاصًا و45 أكاديمية خاصة، ضمن منسوبي الأندية الحكومية والتجارية التي يحق لها المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد السعودي. وتهدف الإدارة الفنية للاتحاد السعودي إلى تطوير المسابقات الرسمية كأحد مرتكزات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقها الاتحاد السعودي عام 2021 نحو هيكلة جديدة للمسابقات، توفر جسرًا للاعبين السعوديين لجميع الفئات العمرية، حيث ستقوم الإدارة الفنية في هذا الصدد بتنظيم أوضاع اللاعبين والمباريات والمنهجية الفنية وزيادة عدد المباريات وعدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الاتحاد، بالتنسيق مع الإدارات واللجان المختصة. ومُنحت الأندية الخاصة والأكاديميات حق المشاركة في المسابقات هذا الموسم، حيث بلغ عدد الطلبات للمشاركة 44 ناديًا خاصًا وأكاديمية ممن حصلوا على عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم من أصل 68 على أن يرتفع العدد في الموسم المقبل. كما استحدثت الإدارة الفنية بالاتحاد السعودي إدارة جديدة للبراعم والأندية الخاصة والأكاديميات ومراكز التدريب لتنظيم الإشراف على الأندية الخاصة والأكاديميات ومتابعة الاعتماد وفق اللوائح والأنظمة.

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