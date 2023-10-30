إتاحة الحجز بدون رسوم لمشاريع الوطنية للإسكان

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تُشارك الوطنية للإسكان كراعٍ ماسي لمعرض "ريستاتكس الشرقية العقاري 2023م" الذي يُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، في معارض الظهران الدولية (الظهران اكسبو)، حيث يجتمع المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين وكافة شرائح المجتمع تحت سقف واحد.

وستتيح الوطنية للإسكان خلال المعرض إمكانية الحجز بدون رسوم لمشاريعها في المنطقة الشرقية، وستستعرض أحدث الضواحي والمجتمعات السكنية التي تطورها في الشرقية، وذلك من خلال شركائها من نخبة المطورين العقاريين الذين سيُشاركون في جناحها. كما ستُتيح الاطلاع على الخدمات التقنية المقدمة وسهولة الإجراءات الرقمية في تملك الوحدات السكنية.

وتأتي رعاية الوطنية للإسكان لهذا الحدث العقاري؛ كونها قائدة التطوير العقاري، والرائدة في تطـوير مجتمعات عمرانية ترتقي بجودة الحياة، ومُحرك النمو لقطاع الإسكان والعقارات في المملكة، مـن خلال قيـادة الابتكار وتعزيز الاستدامة. حيث تعمل على تطوير عدة مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية، مثل ضاحية الواجهة، ومجتمع قمرة، ومشروع الواجهة السكني، بمساحات تتخطى 11 مليون متر مربع، وبعدد وحدات يتجاوز الـ23 ألف وحدة سكنية، ساهمت بشكل كبير في تنمية المعروض العقاري بالمنطقة، ورفع نسبة التملك، وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية.

ويهدف المعرض إلى إبراز دور القطاع العقاري المؤثر في تنوع مصادر الاستثمار كأحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وتسليط الضوء على تطورات ومستجدات القطاع العقاري السعودي في المشاريع السكنية والتجارية، وما أبتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج تمويل المساكن وعمليات البيع للعملاء.