بتوصية من "سافيتش".. "الهلال" يستهدف التعاقد مع آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو الإيطالي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 3:49 مساءً

كشف الصحفي "نيكولا شيرا" أن مسؤولي نادي الهلال مهتمون بالتعاقد مع المونتنيغري آدم ماروسيتش، ظهير نادي لاتسيو الإيطالي، خلال الموسم المقبل. وأفاد الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" بأن مسؤولي الهلال يرغبون في ضم ماروسيتش، بتوصية من قبل زميله السابق سيرجى ميلينكوفيتش سافيتش. وكانت قد أشارت تقارير صحفية سابقة أن كيزمان وكيل أعمال ماروسيتش هو نفسه وكيل سيرجي، ولديه علاقة جيدة مع المسؤولين في السعودية، كما أن ناديه الإيطالي لا يمانع رحيله. وينتهي عقد ماروسيتش صاحب الـ 31 عامًا، مع لاتسيو في 2025، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 8 ملايين يورو.

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