"ميقاتي": لبنان في عين العاصفة ونعمل على تجنيبه دخول الحرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 3:59 مساءً

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم (الإثنين): "إن لبنان في عين العاصفة، ونعمل على تجنيبه دخول الحرب"، في وقت تشهد الحدود الجنوبية منذ ثلاثة أسابيع تبادلًا للقصف بين "حزب الله" وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على وقع العدوان على غزة. وأضاف "ميقاتي" في مقابلة مع "فرانس برس": "نعمل للسلم، ونحن كحكومة قيمون على الأوضاع العامة وعلى أي تداعيات يمكن أن ننجرّ إليها عقب أي توتر إضافي". وردًا على سؤال عما إذا كان لمس خلال اتصالاته مع "حزب الله" نيّة بعدم التصعيد، قال "ميقاتي": "حتى اليوم أرى أن حزب الله يقوم بعقلانية وحكمة بإدارة هذه المواضيع، وشروط اللعبة لا تزال محدودة". ولفت إلى أنه لا يستطيع طمأنة اللبنانيين؛ لأن الأمور مرهونة بأوقاتها. وبيّن أن الشعب اللبناني لا يريد دخول أي حرب ويريد الاستقرار، خصوصًا بعد أن وصل إلى مستويات من الفقر والعوز على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من أربع سنوات.

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