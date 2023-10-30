تراند اليوم : أول تعليق من "نتنياهو" على فيديو المختطفات الإسرائيليات لدى حركة حماس

صحيفة الخليج 365: وكالات.. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مقطع الفيديو الذي نشرته حركة حماس، الاثنين، وتظهر فيه 3 سيدات من الرهائن بأنه "دعاية نفسية قاسية" من قبل الحركة الفلسطينية التي شنت هجوما على تجمعات سكنية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة المحاصر في السابع من أكتوبر الجاري، مما خلف مقتل 1400 شخصا، معظمهم مدنيون، واختطاف نحو 230 آخرين.

ويظهر الفيديو ثلاث نساء يجلسن جنبا إلى جنب أمام جدار فارغ، وتوجه إحداهن رسالة غاضبة إلى نتنياهو باللغة العبرية، تطلب فيها إعادتهن إلى المنزل مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

من جانبه علق نتنياهو على الفيديو: "أتوجه إلى إيلينا تروبانوف، ودانيال ألوني، ورامون كيرشت، الذين اختطفتهم حماس التي ترتكب جرائم حرب.. أعانقكم، قلوبنا معكم ومع المختطفين الآخرين".

وأضاف: "نحن نبذل قصارى جهدنا لإعادة جميع المختطفين والمفقودين إلى وطنهم".