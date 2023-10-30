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تراند اليوم : "اطلع لي برا".. شاهد.. إداري في نادي الكويت يهدد الحكم بعد طرده من مباراة القادسية

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام المدير الإداري لنادي الكويت، عادل علقة، بتهديد حكم مباراة القادسية بعد طرده.

وأظهر مقطع الفيديو انفعال عادل علقة على حكم مباراة القادسية، وأشار بيده ثم قال له: "اطلع لي برا".

وغادر المدير الإداري لنادي الكويت، أرضية ملعب المباراة متوجهًا نحو المدرجات، وقام بتقبيل شعار فريقه، حسبما أبان الفيديو.

الجدير بالذكر أن مباراة الكويت والقادسية، التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من دوري زين الممتاز، شهدت اشتباك بالأيدي في المنصة الرئيسية لملعب المباراة، بين إداريي الفريقين.

جاء ذلك بعدما قام حكم المباراة بطرد عضو مجلس إدارة الكويت والمدير الإدراي عادل عقلة، إذ قامت الجماهير بإلقاء قوارير المياه، ما أدى لاندلاع الاشتباك في المنصة، بينما قام رجال الأمن بتفريق الطرفين.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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