شكرا لقرائتكم خبر عن 3 آلاف مستفيد من "نور السعودية" لمكافحة العمى في بنجول بغامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعماله الخيرية ومساعداته في العديد من الدول.

وفي غامبيا اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة بنجول العاصمة.

المشاريع الإنسانية التي تقدمها السعودية

جاء هذا بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والذي نُفذ خلال الفترة من 17 حتى 24 أكتوبر 2023م، وكشف الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة على 3.000 فرد.

كما صرف 500 نظارة طبية، إلى جانب توزيع 3.000 أدوية علاجية، وإجراء 268 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح التام.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

دعم الشعب اليمني

وفي اليمن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.125 كرتون تمر لأسر الأيتام والأسر الأكثر احتياجًا، والنازحين والمتضررين من الإعصار تيج في مديريتي الغيضة وحصوين بمحافظة المهرة.

واستفاد منها 21.875 فردا، موضحا أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.