شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات متنوعة في اليمن والمغرب وغامبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 3.125 كرتون تمر لأسر الأيتام والأسر الأكثر احتياجا، والنازحين والمتضررين من الإعصار تيج في مديريتي الغيضة وحصوين بمحافظة المهرة، استفاد منها 21.875 فردا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

برنامج نبض السعودية

واختتم المركز أمس الأول برنامج نبض السعودية التطوعي التاسع لأمراض وجراحات القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، والذي نُفذ خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2023م، وذلك بمشاركة 15 متطوعاً.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 17 عملية جراحية في مجال القلب المفتوح، و41 عملية في مجال القسطرة القلبية بأنواعها تكللت جميعها بالنجاح.

برنامج نور السعودية

من ناحية أخرى، دشّن المركز أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في إقليم النواصر بالمملكة المغربية، والذي ينفذ خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2023م، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء البرنامج حتى الآن بالكشف على 2.479 حالة، بالإضافة إلى إجراء 85 عملية لإزالة المياه البيضاء، وصرف 354 نظارة طبية.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بمكافحة العمى والأمراض المسببة له التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

مساعدة المرضى

واختتم المركز أمس الأول برنامج نور السعودية التطوعي النوعي لمكافحة العمى في مدينة بنجول عاصمة جمهورية غامبيا، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، والذي نُفذ خلال الفترة من 17 حتى 24 أكتوبر 2023م.

وكشف الفريق الطبي التابع للمركز خلال الحملة على 3.000 فرد، وصرف 500 نظارة طبية، إلى جانب توزيع 3.000 أدوية علاجية، وإجراء 268 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء تكللت جميعها بالنجاح.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم القطاع الصحي ومساعدة المرضى والمصابين بأمراض العيون في مختلف الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.