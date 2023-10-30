شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الأمراض المعدية يناقش أحدث المستجدات الصحية.. مطلع نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُناقش أسبوع الأمراض المعدية السنوي الثاني في المملكة، الذي يُعقد في الفترة من 4-6 نوفمبر المقبل في الرياض، أحدث المستجدات في مجال الأمراض المعدية، بما في ذلك علاجات الميكروبيوم، واللقاحات والأجسام المضادة الحالية والمستقبلية ضد مسببات الأمراض المعدية.

ويستعرض أبرز التطورات في الوقاية والعلاج من الفيروسات التنفسية مثل فيروس كوفيد-19 وفيروس الانفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، وأساليب الكشف المبكر عن عدوى الميكروبات، والوقاية من الأمراض المعدية الشائعة لدى مرضى زراعة الأعضاء، والتقدم في تشخيص العدوى الفطرية.

كما يناقش التحديات في رعاية الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية HIV، والعلاج المركب المبكر لتجرثم الدم، وتشخيص وعلاج الفطريات والالتهابات في حالات ضعف المناعة وزراعة الأعضاء، والحالات الحرجة في الأمراض المعدية لدى الأطفال، والتحديات والتشخيص والعلاج في عدد من الحالات المرضية، وغيرها من أهم المواضيع في مجال الأمراض المعدية.

الأوضاع الصحية العالمية

وقال الدكتور ماجد الشمراني المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى بمدينة الملك عبد العزيز الطبية، ورئيس أسبوع الأمراض المعدية السنوي الثاني في المملكة: "أدت الأوضاع الصحية العالمية بعد جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الحاجة للخطط الفعالة للتأهب والاستعداد باستمرار لحالات الطوارئ المعدية".

وتابع: "أصبحت تُشَكل ضرورة حيوية بالأخص مع تسبب الجائحة في أكثر من 700 مليون إصابة ونحو 7 ملايين حالة وفاة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن هذا المؤتمر الرائد يمثل الفرصة المثالية لدعم التعاون في القطاع الطبي وتطوير الخطط الصحية المستقبلية.

الوباء العالمي

وقال الدكتور محمد الزنيتان، استشاري الأمراض المعدية ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى بمدينة الملك عبد العزيز الطبية: "في هذا العام وخلال هذا الحدث الرائد نركز على الوباء العالمي لمقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد البدائل المحتملة، واستكشاف مساهمتنا في أجندة البحوث العالمية لمضادات الميكروبات".

وتابع: "كما نسلط الضوء على آخر التحديثات في التشخيص السريع واختبار سبل الرعاية والتقنيات الجزيئية الجديدة، مع مناقشة آخر المستجدات حول الأمراض المعدية المستوطنة في المنطقة والأمراض التي تزداد خطورة انتشارها ومضاعفاتها".

الأمراض المعدية

ومن جهته، قال الدكتور فيصل فرحات مدير الصحة العامة وصحة المجتمع ببرنامج الطب الوقائي ومكافحة العدوى بمدينة الملك عبد العزيز الطبية: ”حَرِصنا على تطوير برنامج مكثف متكامل للأطباء المقيمين وطلاب برنامج الزمالة لمراجعة الأمراض المعدية للبالغين والأطفال، حيث يوفر المعرفة الشاملة للعديد من أهم موضوعات الأمراض المعدية يتم مناقشتها خلال يوم كامل".

وتابع: "يضاف إلى ذلك ورش العمل التي توفر تدريبًا عملياً للأطباء والممرضين والصيادلة والمختصين في الأحياء الدقيقة وعلم الأوبئة في مجال ترشيد ومراقبة استخدام مضادات الميكروبات وأساليب مكافحة العدوى بالإضافة إلى طرق وتقنيات الترصد الوبائي بالمؤسسات الصحية".

مكافحة الميكروبات

وأوضح فرحات: "نثق بأن أسبوع الأمراض المعدية السنوي الثاني في المملكة العربية السعودية فرصة استثنائية لتبادل المعرفة والآراء بين الخبراء والتعاون مع الباحثين والمتخصصين، كما يمثل خطوة هامة في سعينا الحثيث نحو بناء الخطط الفعالة في مجال مكافحة الميكروبات".

وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر نخبة من الخبراء والاستشاريين في مجال الأمراض المعدية والأحياء الدقيقة والطب الوقائي وطب الأسرة وباحثين، يمثلون أهم المؤسسات الصحية ومراكز الأبحاث والجامعات في المملكة العربية السعودية وخبراء من هيئات علمية دولية.