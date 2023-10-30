شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيرته المكسيكية يبحثان تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بوزيرة خارجية الولايات المتحدة المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا.

وثمّن سموه تأييد المكسيك لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

تطورات الأوضاع في غزة

وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزّل،

وناقشا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

العلاقات السعودية مع بنين

كما استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير بنين لدى المملكة آدم باغودو زكاري.

واستعرض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.