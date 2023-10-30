شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المنطقة التي سجلت أعلى كميات أمطار بالمملكة أمس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منطقة تبوك سجلت أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الأحد، إذ بلغت 26.6 ملم في مطار تبوك، و15.0 ملم في تيماء.

وأشارت في تقرير لها إلى رصد كميات هطول الأمطار في جميع مناطق المملكة، من خلال 87 محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.

أحوال الطقس على السعودية

وسجّلت رحيب بتبوك 14.4 ملم، والعسافية 9.2 ملم، وعلقان حقل 7.0 ملم، فيما سجّلت العلا في منطقة المدينة المنورة 22.0 ملم، والحسو - الحناكية 21.6 ملم، والصويدرة 17.4 ملم، واليتمة - وادي الفرع (11.6) ملم.

وسجّلت فرسان في منطقة جازان 19.0 ملم، ومطار جازان 16.0 ملم، وقيادة حرس الحدود بجازان (12.0 ملم، وميناء جازان 11.0 ملم، وفي منطقة الجوف، سجّلت ميقوع بطبرجل (13.4) ملم، ودومة الجندل 12.2 ملم، وأبو عجرم بدومة الجندل (11.2)، ومحطة القطار بدومة الجندل (10.8) ملم.

وسجّل المركز الوطني للأرصاد بأبها في منطقة عسير 11.2 ملم، ورجال ألمع 9.6 ملم، والشغف بأبها 8.8 ملم.

الأمطار على مناطق السعودية

وفي منطقة مكة المكرمة، سجّلت الشفا بمحافظة الطائف 7.4 ملم، والهدا 5.0 ملم، وغميقة بالليث 6.0 ملم، فيما سجّلت بلجرشي في منطقة الباحة (6.0) ملم، والمخواة 5.0 ملم. وفي منطقة حائل، سجّل مطار حائل 2.0 ملم، وجبة حائل 1.3 ملم.

بينما سجّل مطار عرعر في منطقة الحدود الشمالية (1.5) ملم، ومطار القصيم في منطقة القصيم 0.5 ملم.

كميات هطول الأمطار في السعودية

وكانت مكة المكرمة قد سجّلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة أمس الأول السبت؛ إذ بلغت 42.0 ملم في سد الليث بمحافظة الليث، و37.9 في الرصيفة بمكة.

فيما سجّل حي الجامعة في محافظة جدة (37.6) ملم، والجموم (37.2) ملم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة زيارة الرابط.