بدء الدوام الشتوي الأحد القادم في جميع المدارس التابعة لتعليم الرياض

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تطبيق الدوام الشتوي اعتباراً من يوم الأحد القادم 21 / 4 / 1445 هـ الموافق 5 / 11 / 2023م، وذلك في جميع مدارس التعليم العام، مبينةً أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:45 صباحاً، فيما ستبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن تحديد مواعيد الدوام للصيفي والشتوي ولشهر رمضان المبارك في المدارس يأتي حرصاً من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم، مؤكداً أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.