بدء الدوام الشتوي الأحد القادم في جميع المدارس التابعة لتعليم الرياض

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن تحديد مواعيد الدوام للصيفي والشتوي ولشهر رمضان المبارك في المدارس يأتي حرصاً من الإدارة على أهمية مواصلة الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بشكل مريح ومنظم، مؤكداً أهمية دور الأسرة في نجاح منظومة التعليم، وتعزيز جوانب التفوق ودعم مسيرة الطالب.
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