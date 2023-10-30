15 شركة محاماة أجنبية تحصل على ترخيص مزاولة المحاماة بالمملكة

وأوضحت أن التراخيص الممنوحة لعدة شركات من بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة, ويأتي ذلك بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وبينت الوزارة أنه يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز ، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قد سلما أول 3 شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العدلي الدولي المُقام بالرياض في مارس الماضي.
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