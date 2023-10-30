تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي

وأوضحت إدارة تعليم المنطقة أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7:15 صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة 7:30 صباحاً، فيما سيكون بداية الاصطفاف لمدارس الفترة المسائية والتوأمة عند الساعة 12:30 مساءً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة 12:45 مساءً، مشددةً على الحضور المبكر، لما يترتب عليه من فوائد تعليمية، ودور الأسرة في المنظومة التعليمية وتكاملها.
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