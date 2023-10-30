شكرا لقرائتكم خبر عن استخدمته بهذه الطريقة..معجزة النعناع وورق الغار للقضاء على دهون البطن وشد الترهلات في أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر ورق النعناع وورق الغار واحدة من أبرز الوصفات الهامة التي تعد كنز هام، حيث يمكن ان يتم استخدام هذه الوصفة في العمل على علاج مشاكل السمنة والتخلص من الدهون الزائدة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، وشد الترهلات بكل سهولة دون أي تكلفة ولا ضرر بصحة الإنسان، وذلك لان هذه الصرفة عبارة عن وصفة طبيعية تحتوي علي مواد طبيعية، ولا تحتاج الكثير من الوقت للوصول الى النتيجة المرغوب بها. استخدام ورق غار والنعناع في التنحيف

ويمكن ان يتم تطبيق وصفة ورق الغار مع النعناع بسهولة من خلال إحضار بعض المكونات التي تتمثل فيما يلي.

في البداية يتم إحضار كمية من النعناع. بجانب إحضار كمية من الماء. وكذلك كمية من ورق الغار.

لتحضير واستخدام هذه الوصفة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بوضع كمية متساوية من النعناع وورق الغار في وعاء على النار. انتظر حتى يبدأ المزيج في الغليان. بعد ذلك، قم بتصفية المزيج وحفظه في وعاء حراري مثل ترمس. يمكنك تناول المشروب بدون إضافة سكر أو تحلية على الريق. بعد تناول هذا المشروب يوميًا لمدة تصل إلى 15 يومًا، ستلاحظ تقليلًا ملحوظًا في منطقة البطن والأرداف. يمكن الاستمرار في تناول المشروب للمساهمة في التخلص من الدهون بشكل فعّال.

يُمكن استخدام هذه الوصفة كجزء من نمط حياة صحي للمساعدة في تحسين التوازن الغذائي واللياقة البدنية.