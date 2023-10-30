شكرا لقرائتكم خبر عن فنان مصري كبير يهاجم محمد رمضان بعد حديثه عن محاربة إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هاجم الفنان المصري الكبير أحمد ماهر، تصريحات الفنان محمد رمضان، بشأن دعوته للدول العربية برفع سلاحها وشن الحرب على إسرائيل لإنقاذ أهالي غزة.



وقال أحمد ماهر في تصريح مقتضب تعليقا على محمد رمضان في تصريح لموقع القاهرة 24: محمد رمضان لا يمثل الوسط الفني وكل واحد مسؤول على كلامه.. وسلاح إيه اللى يطلعوه مين اللى عنده سلاح ده كلام غير منطقي.. وإن كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل.

وعلى جانب آخر، علق محمد رمضان، على أحداث فلسطين وما يحدث فيها من جرائم، عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وقال خلال مقطع فيديو: كمّ الرسائل اللي بتوصلني، نزل حاجة عايزين صوتنا يوصل، صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وأسلحة، ومنشتري أسلحة ودبابات وطيارات، ونسبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها، نستخدمها إيمتى؟.

وتابع: نستخدم أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا إيمتى؟ صوتنا يوصل لمين برا؟ نحن عايزين مين برا يدافع عننا؟ ده قمة الجبن وعدم الرجولة عشان نقول عايزين نكتب بالإنجليزي عشان يعرفوا برا إنه نحن بنضرب.

واختتم رمضان: وأنت فين أنت؟ فين بلدك؟ فين جيشك؟ صوتك يوصل لحكومتك، قول لحكومتك، طلع السلاح وروح حارب، مين هيدافع عن عربي زيِّ وزيك، ما نقول كلام عاقل.

المصدر: القاهرة 24