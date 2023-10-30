شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من هما الدولتان العربيتان اللتان رفضتا وقف إطلاق النار في غزة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت وزارة الخارجية التونسية، عن سبب امتناعها عن التصويت لمصلحة مشروع قرار عربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى هدنة إنسانية وفورية ودائمة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضحت الخارجية التونسية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها صوّتت بالامتناع عن التصويت، "لأن الوضع الخطير في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة يستوجب سقفا أعلى لم يبلغه نص القرار".وأشارت:" القرار رغم أنه يطلب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع التهجير القسري، غير أنه أغفل عددا من المسائل المهمة".

كما عددت الخارجية التونسية هذه المسائل وتشمل "غياب الإدانة الصريحة والقوية لجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال، وعدم المطالبة بمحاسبة المحتل على جرائمه، وعدم المطالبة بشكل واضح بالوقف الفوري للعدوان، علاوة على مساواته بين الجلاد والضحية".

الجدير بالذكر أن من بين الدول الممتنعة عن التصويت تونس والعراق، الذي قال إن الأمر يعود إلى مشكلة تقنية