شكرا لقرائتكم خبر عن "كأنك في غزة".. إعلامي مصري يعلق على حادث الطريق الصحراوي المروع (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامى المصري عمرو أديب على حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي الذي راح ضحيته 35 شخصا.

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" مساء السبت: "من علامات الاستفهام دائما بالنسبة لي، لما بشوف حادثة بره، فكرة إن حد يموت في حادث مروري دي مسألة صعبة، لكن بشكل عام حوادث مصر قاتلة".



وأضاف: "النهارده لقينا مشهد مرعب، نار، تفحم جثث، ما يقرب من 35 قتيلا وأكثر من 60 مصابا، كأنك في غزة، تبص كده كأن العربيات مضروبة بالصواريخ، كارثة حقيقية".

وقال: "المفروض طريق مصر إسكندرية الصحراوي جديد ومعمول بشكل جيد، يعني فيه كل العناصر، وعليه كاميرات وكل شيء، فاجعة كبيرة، وتعود وتسأل ليه حوادثنا مميتة، إنت شايف العربية زي ما تكون مضروبة بصاروخ".

وشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي صباح السبت حادثا مروعا، بعد أن تصادمت عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها.

ولقي 35 شخصا مصرعهم في الحادث المروع منهم 18 على الأقل تفحمت جثثهم، إضافة إلى إصابة 60 آخرين.

https://www.facebook.com/watch/?ref=embed_video&v=880176940411327