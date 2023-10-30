شكرا لمتابعة خبر عن استعدادات نقل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة” إلى الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يصل التوأم السيامي النيجيري “حسن وحسينة” إلى المملكة، اليوم الاثنين، تمهيدًا لإجراء عملية فصل التوأم في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قد أكد أنه يعمل على تنسيق النقل، ومن المتوقع وصول التوأم الملتصق النيجيرى وذويه إلى مطار الملك خالد الدولي غدًا.

ويجرى النقل عبر الإخلاء الطبي من ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية إلى الرياض.