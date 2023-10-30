انت الان تتابع النصر يسعى للثأر من الاتفاق .. في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 4:42 مساءً

أنهى فريق النصر الأول لكرة القدم تحضيراته، مساء اليوم الاثنين، للقاء نظيره الاتفاق، غداً الثلاثاء على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ركز البرتغالي " كاسترو " مدرب الفريق في الحصة التدريبية على النواحي اللياقة، وبعدها طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية، قبل أن يضع المدرب اللمسات الأخيرة على خططه الفنية. يذكر أن الاتفاق قد كسب النصر في دوري روشن ، ضمن منافسات الجولة الأولى، لذا فإن اصفر العاصمة يسعى لرد الدين، بحضور جماهيره وعلى أرضه.

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