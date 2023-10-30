تطبيق الجزاءات البلدية المحدثة لأنشطة الصحة العامة بمكة

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وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة أسامة زيتوني، أن الأمانة بدأت في تطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته الوزارة، فيما يتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحلات ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين بدون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة، وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.
وأشار إلى أن من أبرز المخالفات غير الجسيمة تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها، أو عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل أو لبس الحلي بالأيدي أو تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في الأماكن غير المخصصة لها.
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