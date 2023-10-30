شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة نورة بنت سلمان وكازاخستان في ضحايا انفجار المنجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان آل خليفة.

وقال الملك سلمان في برقية:«علمنا بنبأ وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ـ رحمها الله ـ وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما عزى خادم الحرمين الشريفين رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو.

وقال الملك سلمان في برقية:«علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

من جهته عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك البحرين، في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان آل خليفة.

وقال ولي العهد في برقية: «تلقيت نبأ وفاة سمو الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ـ رحمها الله ـ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

كما عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا الانفجار.

وقال ولي العهد في برقية:«تلقيت نبأ الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى الرحمة للمتوفين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».