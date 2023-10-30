حزمة من الخدمات الدعوية لزوار جبل الرحمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، حزمة من الخدمات الدعوية والإرشادية لزوار جبل الرحمة بمشعر عرفات من ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة للعام الحالي 1445هـ، وذلك في مساجد الحل والمنطقة المركزية والمواقع التاريخية والأثرية التي يقصدونها. وكلفت الأمانة نخبة من الدعاة والمترجمين للعمل على التوعية وإرشاد الزوار والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، إلى جانب توزيع المطبوعات وبث رسائل توعوية بالمكبرات الصوتية بلغات متعددة. وتهدف هذه الجهود إلى توعية المعتمرين بمناسك العمرة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال؛ تحقيقا لرسالة المملكة السامية.

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