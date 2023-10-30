شكرا لقرائتكم خبر صيانة 8 جسور وأنفاق في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما شملت المشروعات المنفذة، صيانة واستبدال 35 لوحة إرشادية، وتنظيف وإزالة 6 آلاف م3 من المخلفات، وصيانة 17 مضخة سحب للمياه.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى والإسهام في رفع كفاءة الطرق، والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين جودة شوارع المحاور الرئيسة وشوارع الأحياء، وتطوير الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري للمنطقة، وذلك عبر تطبيق «بلدي».
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