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ضبط 15 شخصا في مخالفة صيد دون ترخيص

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في مناطق الرياض والمدينة المنورة ومحمية الأمير الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم بندقية شوزن، وبندقيتان هوائيتان، و56 شبك صيد، و54 طيرا مصيدا، وجهاز قارمن، و100 ذخيرة شوزن، و3 أجهزة نداء طيور.

وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية 50 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح 10 آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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