شكرا لقرائتكم خبر ضبط 15 شخصا في مخالفة صيد دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة 5 آلاف ريال، وعقوبة استخدام بنادق (الشوزن) والشباك والمصايد غرامة 100 ألف ريال، وعقوبة أجهزة جذب الكائنات الفطرية 50 ألف ريال، وعقوبة الصيد دون تصريح 10 آلاف ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 15 شخصا في مخالفة صيد دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.