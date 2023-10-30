إنجاز 97% من ازدواج طريق الخرمة - رنية - بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت الهيئة العامة للطرق 97% من تنفيذ أعمال مشروع ازدواج طريق الخرمة - رنية - بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كلم، بحارتين في كل اتجاه. ويهدف المشروع للربط بين منطقتي مكة المكرمة وعسير بطريق مزدوج، وإلى رفع مستوى السلامة، والإسهام في تحسين جودة البنية التحتية للطرق، وتقليل الحوادث. وقد تم الانتهاء من 6 مراحل من المشروع من أصل 9 مراحل، حيث انتهت المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وذلك بطول 237 كلم بنسبة 100%، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة السادسة التي يبلغ طولها 28 كلم 92%، وبلغت نسبة إنجاز المرحلة السابعة 70% وذلك بطول 18 كلم، وفي المرحلة الثامنة بلغت نسبة الإنجاز 100% بطول 37 كلم، فيما بلغت النسبة في المرحلة التاسعة 93% وذلك بطول 40 كلم.

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