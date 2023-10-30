الصمعاني: ربط مدد التقاضي بالمؤشرات لحسم القضايا

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وأضاف، خلال لقائه رؤساء المحاكم العامة في الرياض أن «نظامي الإثبات والمعاملات المدنية من الأنظمة ذات التأثير الكبير في العمل داخل المحاكم العامة»، منوها بضرورة تطبيقهما بطريقة دقيقة وواضحة، مشيرا في هذا الصدد إلى إعداد مجموعة من شروحات الأنظمة التي ستصدر تباعا.
وقال «إن ما يشهده القطاع العدلي والقضائي في المملكة من تطورات شملت جميع الجوانب، بدعم من القيادة الحكيمة»، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، سواء على الصعيد الرقمي أو الإجراءات أو التشريعات؛ يدفع إلى المزيد من العمل والمراجعة ومتابعة سير العدالة، والنظر إلى المستقبل برؤية مختلفة.
وشدد على أهمية دور رئيس المحكمة، من خلال اطلاعه وتفاعله مع المتقاضين والجهات المشرفة، حيث إن دوره هو الأهم في نجاح المحكمة، وهو المسؤول الأول عن تطويرها.
وأوضح أن دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري، وإنما يتجاوزه إلى أدوار أخرى، ليشمل ذلك الاطلاع على الأحكام والصكوك ومؤشرات العمل والأداء، مشيرا إلى أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي، وذلك للوصول إلى تسبيبات دقيقة وسليمة دون الخوض في تفصيلات لا تخدم التسبيب، موضحا أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم، فلا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي.
ماذا قال الوزير لرؤساء المحاكم؟
- نظاما الإثبات والمعاملات المدنية لهما تأثير كبير داخل المحاكم العامة.
- ضرورة تطبيقهما بطريقة دقيقة وواضحة.
- إعداد مجموعة من شروحات الأنظمة التي ستصدر تباعا.
- ضرورة اطلاع رئيس المحكمة وتفاعله مع المتقاضين والجهات المشرفة.
- دوره هو الأهم في نجاح المحكمة، وهو المسؤول الأول عن تطويرها.
- دور رئيس المحكمة لا يقتصر فقط على الجانب الإداري.
- أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي.
- التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم.
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