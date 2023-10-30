برنامج تدريبي للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار العازمي، أمس، بوابة البحوث والدراسات الصحية «نهر ساب»، التي تسهل الحصول على البيانات للأغراض البحثية في القطاع الصحي. كما دشن البرنامج التدريبي للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، وذلك بحضور مديري المراكز الوطنية في الجناح الخاص للمجلس المشارك ضمن فعالية ملتقى الصحة العالمي، والمعرض المصاحب له «استثمر في الصحة»، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

تأتي المنصة الالكترونية «نهر ساب» التي أنشأها المجلس الصحي السعودي، لدعم وتسهيل إجراء الدراسات والأبحاث الصحية، وجعلها أكثر استجابة في صناعة القرار لمجابهة التحديات الصحية، خلال إعادة تدوير البيانات البحثية وتنظيم عملية الوصول إليها، واستخدامها بشكل آمن وسريع وفعّال للباحثين والجهات البحثية وفق السياسات والإجراءات المُنظِّمة لها، والتي تتوافق مع المعايير الأخلاقية وأنظمة الحماية الفكرية.

وتهدف البوابة إلى الاستفادة القصوى من البيانات التي جُمعت لأغراض بحثية أو دراسات استراتيجية، وهي نتاج تضافر الجهود والشراكة بين المجلس الصحي السعودي وجهات عدة منها: مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

كما يهدف البرنامج التدريبي للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين، إلى رفع المستوى المعرفي للأطباء عن العوامل المسببة لأمراض القلب وتصلب الشرايين، وتعزيز الصحة العامة لأفراد المجتمع، والإسهام في رفع جودة الحياة لديهم، إضافة إلى اتباع أفضل الطرق والممارسات العالمية في مجال تشخيص وعلاج هذه الأمراض.

أهداف البوابة