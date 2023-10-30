الذكاء الاصطناعي يساعد القضاة في ديوان المظالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم ديوان المظالم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة، من خلال مفصل المساند القضائي (لايف)، وهي إحدى الخدمات التي يعتزم الديوان إطلاقها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مساعدة القضاة والإسهام في تجويد أعمالهم وقراراتهم.

وزار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس الأول، مقر شركة (عِلم) للاطلاع على وضع ومستجدات المشاريع القائمة بين ديوان المظالم والشركة في تطوير البنية الرقمية لديوان المظالم، وتنفيذ ما يستجد من خدمات رقمية.

وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، الذي قدم عرضا في مستهل الاجتماع عن الشركة، وطبيعة ووضع مشاريعها مع ديوان المظالم، وفرص التعاون المستقبلية بينهما، كما قدم خلال الاجتماع عرض مفصل المساند القضائي (لايف) إحدى الخدمات التي يعتزم ديوان المظالم إطلاقها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مساعدة القضاة والإسهام في تجويد أعمالهم وقراراتهم.

وفي ختام الزيارة تجول رئيس ديوان المظالم والرئيس التنفيذي لـ(علم) في مرافق الشركة، وزار معمل الأبحاث والابتكار الخاص بها.

يشار إلى أن ديوان المظالم يرتبط مع الشركة بعدد من الاتفاقيات والمشاريع المستقبلية في سبيل تطوير خدماته ومنصاته الرقمية، لمواكبة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة وتحرص عليه القيادة الحكيمة، بالشكل الذي يضمن إنجاز وتجويد أعمال القضاء الإداري، وتحقيق مستهدف الابتكار القضائي.

تعاون المظالم و«علم»