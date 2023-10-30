شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي يساعد القضاة في ديوان المظالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وزار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أمس الأول، مقر شركة (عِلم) للاطلاع على وضع ومستجدات المشاريع القائمة بين ديوان المظالم والشركة في تطوير البنية الرقمية لديوان المظالم، وتنفيذ ما يستجد من خدمات رقمية.
وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، الذي قدم عرضا في مستهل الاجتماع عن الشركة، وطبيعة ووضع مشاريعها مع ديوان المظالم، وفرص التعاون المستقبلية بينهما، كما قدم خلال الاجتماع عرض مفصل المساند القضائي (لايف) إحدى الخدمات التي يعتزم ديوان المظالم إطلاقها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مساعدة القضاة والإسهام في تجويد أعمالهم وقراراتهم.
وفي ختام الزيارة تجول رئيس ديوان المظالم والرئيس التنفيذي لـ(علم) في مرافق الشركة، وزار معمل الأبحاث والابتكار الخاص بها.
يشار إلى أن ديوان المظالم يرتبط مع الشركة بعدد من الاتفاقيات والمشاريع المستقبلية في سبيل تطوير خدماته ومنصاته الرقمية، لمواكبة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة وتحرص عليه القيادة الحكيمة، بالشكل الذي يضمن إنجاز وتجويد أعمال القضاء الإداري، وتحقيق مستهدف الابتكار القضائي.
تعاون المظالم و«علم»
- عدد من الاتفاقيات والمشاريع المستقبلية.
- تطوير خدماته ومنصاته الرقمية لمواكبة التحول الرقمي.
- إنجاز وتجويد أعمال القضاء الإداري.
- تحقيق مستهدف الابتكار القضائي.
كانت هذه تفاصيل خبر الذكاء الاصطناعي يساعد القضاة في ديوان المظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.