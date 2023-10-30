شكرا لقرائتكم خبر 37 % من البالغين لديهم تأمين صحي خاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أمس عددا من مؤشرات الحالة الصحية في المملكة، حيث أصدرت 3 نشرات إحصائية متخصصة شملت العديد من المؤشرات ذات الصلة بالحالة الصحية العامة، وصحة المرأة والرعاية الإنجابية، إضافة إلى الرعاية الصحية الشاملة للعام 2023م.

وأوضحت نتائج نشرة إحصاءات الرعاية الصحية لعام 2023م، أن نسبة سكان المملكة البالغين (15 عاما فأكثر) الذين لديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية بلغت 37.5%، بينما بلغت نسبة سكان المملكة من الأطفال (أقل من 15عاما) ولديهم تأمين صحي خاص لتغطية نفقات الرعاية الصحية الأساسية 19.5%، وأن نسبة سكان المملكة البالغين (15عاما فأكثر) الذين يتحملون تكلفة الرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة 21.8%، فيما تقدر نسبة الأطفال الذين يتحمل أولياء أمورهم دفع تكلفة الرعاية الصحية لهم على نفقتهم الخاصة بـ 9.7%، فيما أظهرت نتائج النشرة أن نسبة الأشخاص البالغين (15عاما فأكثر) الذين يقومون بفحوصات دورية سنوية مرة واحدة على الأقل بلغت 47%.

جودة الحياة الصحية:

53 % قيموا جودة حياتهم الصحية بشكل جيد أو جيد جدا.

71 % من الأطفال والمراهقين قيموا جودة حياتهم بشكل جيد.

30 % لديهن تصور سلبي عن حالتهن الصحية.

25 % بين الرجال لديهم تصور سلبي عن حالتهم الصحية.

إحصاءات صحة المرأة والرعاية الإنجابية:

26 % نسبة التغطية الصحية أثناء الحمل والولادة.

13.5 % تحملوا تكاليف الرعاية أثناء الحمل على نفقتهم.

88.8 % نسبة الأمهات اللاتي قمن بـ 4 زيارات للتأمين.

99.8 % نسبة الولادات التي أشرف عليها أطباء مهرة.

34.5 % نسبة الولادات القيصرية.

54 % حصلن على احتياجهن من وسائل تنظيم الأسرة.